Милош Красич
№7
Полузащитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 нояб. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2013 25 апр. 2013 чт 22:05
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
25.04.2013 25 апр. 2013 чт 22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Фенербахче
1
Бенфика
0
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
11.04.2013 11 апр. 2013 чт 22:05
Лацио
1 : 1
Фенербахче
11.04.2013 11 апр. 2013 чт 22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Лацио
1
Фенербахче
1
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2013 14 марта 2013 чт 23:05
Фенербахче
1 : 1
Виктория
14.03.2013 14 марта 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Фенербахче
1
Виктория
1
был в запасе