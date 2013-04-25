Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Германия
Норвегия
Китай
Сербия
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Милош Красич
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лехия
Гражданство
Сербия
Дата рождения
1 нояб. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
25.04.2013
25 апр. 2013
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
25.04.2013
25 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Фенербахче
1
Бенфика
0
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
Лацио
1 : 1
Фенербахче
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Лацио
1
Фенербахче
1
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
Фенербахче
1 : 1
Виктория
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Фенербахче
1
Виктория
1
был в запасе