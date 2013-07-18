Кирилл Кочубей
№8
Полузащитник
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 окт. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2013 18 июля 2013 чт 17:00
Химик
1 : 0
Луч
18.07.2013 18 июля 2013 чт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химик
1
Луч
0
был в запасе