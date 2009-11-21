Даниэль Карвальо
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1983 (38) лет
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Спартак
2 : 3
ЦСКА
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
ЦСКА
3
был в запасе
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 14:00
ЦСКА
0 : 2
Рубин
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
0
Рубин
2
был в запасе
30.10.2009 30 окт. 2009 пт 18:00
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
30.10.2009 30 окт. 2009 пт 18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 14:00
ЦСКА
1 : 3
Москва
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1
Москва
3
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
ЦСКА
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
1
ЦСКА
1
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 13:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 13:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 13:00
ЦСКА
3 : 0
Динамо
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
3
Динамо
0
был в запасе
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 15:15
ЦСКА
3 : 0
Крылья Советов
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 15:15
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:15
ЦСКА
2 : 1
Химки
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 15:00
Локомотив
2 : 1
ЦСКА
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
ЦСКА
1
был в запасе
14.06.2009 14 июня 2009 вс 13:00
Москва
2 : 0
ЦСКА
44'
44'
44'
14.06.2009 14 июня 2009 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Москва
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
ЦСКА
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
ЦСКА
2 : 1
Зенит
90'
90'
90'
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
10.05.2009 10 мая 2009 вс 13:00
Динамо
1 : 2
ЦСКА
10.05.2009 10 мая 2009 вс 13:00
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
ЦСКА
2
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 15:30
Амкар
0 : 0
ЦСКА
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 15:30
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
23.03.2009 23 марта 2009 пн 19:00
ЦСКА
0 : 1
Томь
23.03.2009 23 марта 2009 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 16:30
Сатурн
0 : 3
ЦСКА
49'
49'
49'
15.03.2009 15 марта 2009 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Сатурн
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур