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Олимпиада
Камил Чонтофальски
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
3 июня 1978 (42) года
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Зенит
2 : 1
Спартак
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
2
Спартак
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Рубин
0 : 0
Зенит
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Зенит
0
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
Зенит
2 : 0
Ахмат
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2
Ахмат
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
Москва
1 : 0
Зенит
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Москва
1
Зенит
0
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:30
Зенит
2 : 2
Спартак-Нальчик
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Зенит
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Зенит
2
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 1
Динамо
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Динамо
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 0
Ростов
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
15:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
1
Локомотив
1
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:00
Амкар
2 : 4
Зенит
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
Зенит
4
был в запасе
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
Зенит
0 : 2
Томь
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
0
Томь
2
был в запасе
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
16:15
Сатурн
2 : 2
Зенит
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Сатурн
2
Зенит
2
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
17:45
Зенит
0 : 0
Рубин
25.07.2009
25 июля 2009
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
0
Рубин
0
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
Ахмат
3 : 2
Зенит
19.07.2009
19 июля 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Москва
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1
Москва
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
14.06.2009
14 июня 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
был в запасе
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
Зенит
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
30.05.2009
30 мая 2009
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
2
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
Динамо
1 : 0
Зенит
24.05.2009
24 мая 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
ЦСКА
2 : 1
Зенит
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2
Зенит
1
был в запасе
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