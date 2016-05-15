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Олимпиада
Вячеслав Малафеев
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 марта 1979 (42) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Зенит
1 : 1
Локомотив
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1
Локомотив
1
был в запасе
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Зенит
1 : 1
Уфа
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1
Уфа
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4
Зенит
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
3
Урал
0
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Зенит
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
2
Зенит
0
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
0 : 0
Мордовия
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
0
Мордовия
0
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
5 : 1
Анжи
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
5
Анжи
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
Спартак
2 : 2
Зенит
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2
Зенит
2
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1
Амкар
1
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2
Зенит
2
был в запасе
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1
Зенит
4
был в запасе
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Динамо
1
был в запасе