Илья Максимов
№78
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 1987 (34) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0
Спартак
1
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0
Арсенал
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
52'
52'
52'
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 20:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
10'
10'
10'
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
10'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 15:00
Арсенал
1 : 2
Тосно
06.08.2017 06 авг. 2017 вс 15:00
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
1
Тосно
2
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Арсенал
1
был в запасе
24.07.2017 24 июля 2017 пн 19:30
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.07.2017 24 июля 2017 пн 19:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур