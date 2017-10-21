Михаил Козлов
№10
Полузащитник
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Команда
Витебск
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 нояб. 1986 (34) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 19 тур
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1
Сочи
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
Химки
0 : 1
Сочи
83'
83'
83'
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Химки
0
Сочи
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2
Сочи
0
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 2
Сочи
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 11:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1
Сочи
2
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сочи
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017 26 июля 2017 ср 17:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур