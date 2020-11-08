Михаил Кержаков
№41
Вратарь
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1987 (34) года
Рост
191
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова
#Маркус Берг
08 ноября 2020, 20:00
Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
# новости спорта
Кержаков пропустит из-за травмы четыре недели. Это основной вратарь «Зенита»
01 марта, 18:59
«Зенит» заменил вратаря во время матча с «Ростовом». Кержаков травмировался
27 февраля, 17:45
Жирков продлил контракт с «Зенитом». В 2021-м ему будет 38
31 июля 2020, 17:56