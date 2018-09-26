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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алан Касаев
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1986 (35) лет
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
Балтика
2 : 3
Локомотив
28'
28'
28'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
28'
минуты: 1' - 85'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Балтика
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 85' / Россия. Кубок, 1/16 финала