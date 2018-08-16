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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Аршавин
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1981 (39) лет
Рост
172
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
17:00
Кайрат
1 : 2
Сигма
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Кайрат
1
Сигма
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Сигма
2 : 0
Кайрат
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сигма
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
АЗ Алкмаар
2 : 1
Кайрат
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЗ Алкмаар
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд