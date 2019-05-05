Александр Самедов
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 июля 1984 (36) лет
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 34'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 34' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Крылья Советов
2
был в запасе
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
0
Урал
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
минуты: 1' - 44'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Рубин
0
минуты: 1' - 44' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
82'
82'
82'
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019 09 марта 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Спартак
3
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
3
Крылья Советов
1
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1
Спартак
1
был в запасе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Арсенал
3
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 11:30
Енисей
2 : 3
Спартак
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2
Спартак
3
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Ростов
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
40'
40'
40'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1
Спартак
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Зенит
0 : 0
Спартак
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0
Спартак
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур