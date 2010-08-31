Иван Старков
№10
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 янв. 1986 (35) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 52' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Волга
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
СКА-Хабаровск
1
Волга
2
минуты: 1' - 70' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 11:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 22 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Авангард
09.07.2010 09 июля 2010 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
СКА-Хабаровск
2
Авангард
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
26.06.2010 26 июня 2010 сб 18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010 26 июня 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Мордовия
12.06.2010 12 июня 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
СКА-Хабаровск
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
Краснодар
3 : 0
СКА-Хабаровск
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Краснодар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
36'
36'
36'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:00
Балтика
1 : 2
СКА-Хабаровск
10.05.2010 10 мая 2010 пн 17:00
минуты: 54' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 54' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Иртыш
02.05.2010 02 мая 2010 вс 11:00
минуты: 1' - 24'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 24' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Урал
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 48' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 48' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
СКА-Хабаровск
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 11:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
минуты: 1' - 58' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
27.03.2010 27 марта 2010 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур