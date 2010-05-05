Дмитрий Сенников
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 июня 1976 (44) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2010 05 мая 2010 ср 17:45
Локомотив
0 : 1
Сатурн
05.05.2010 05 мая 2010 ср 17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Локомотив
0
Сатурн
1
был в запасе
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Зенит
1
Локомотив
0
был в запасе
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Локомотив
3
Динамо
2
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
28.03.2010 28 марта 2010 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010 14 марта 2010 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур