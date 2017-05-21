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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Олимпиада
Дмитрий Лоськов
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 февр. 1974 (47) лет
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
0
Зенит
2
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
Урал
1 : 2
Локомотив
17.05.2017
17 мая 2017
ср
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Локомотив
2
был в запасе