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Олимпиада
Марат Измайлов
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 сент. 1982 (38) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
18:00
Ахмат
2 : 1
Краснодар
01.12.2016
01 дек. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
90'
85'
90'
85'
90'
85'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Урал
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
47'
47'
47'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Амкар
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
0
Краснодар
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
01.08.2016
01 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 31'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Краснодар
3
Томь
0
минуты: 1' - 31' / Россия. Премьер-лига, 1 тур