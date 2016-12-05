Марат Измайлов
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 сент. 1982 (38) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 18:00
Ахмат
2 : 1
Краснодар
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
90'
85'
90'
85'
90'
85'
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3
Урал
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
47'
47'
47'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:00
Краснодар
1 : 0
Амкар
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
0
Краснодар
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
01.08.2016 01 авг. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 31'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Краснодар
3
Томь
0
минуты: 1' - 31' / Россия. Премьер-лига, 1 тур