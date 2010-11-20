Вадим Евсеев
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 янв. 1976 (45) лет
Рост
180
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Анжи
1 : 2
Сатурн
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
1
Сатурн
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
Сатурн
2 : 2
Амкар
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Сатурн
2
Амкар
2
был в запасе
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2010 05 нояб. 2010 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
был в запасе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
Сатурн
1 : 1
ЦСКА
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Сатурн
1
ЦСКА
1
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 0
Ахмат
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сатурн
1
Ахмат
0
был в запасе
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
Томь
2 : 2
Сатурн
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
2
Сатурн
2
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
Сатурн
0 : 1
Локомотив
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 19:45
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сатурн
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
86'
86'
86'
86'
86'
86'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Зенит
6
Сатурн
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
44'
44'
44'
44'
44'
44'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
80'
80'
80'
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
80'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Сатурн
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
Рубин
2 : 0
Сатурн
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Рубин
2
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
Сатурн
0 : 2
Ростов
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 18:30
минуты: 1' - 36'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Сатурн
0
Ростов
2
минуты: 1' - 36' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 15:30
Сибирь
0 : 1
Сатурн
08.08.2010 08 авг. 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Сибирь
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
30.07.2010 30 июля 2010 пт 17:45
Сатурн
1 : 0
Анжи
71'
71'
71'
30.07.2010 30 июля 2010 пт 17:45
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Сатурн
1
Анжи
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
Амкар
0 : 1
Сатурн
25.07.2010 25 июля 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Сатурн
1
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.07.2010 19 июля 2010 пн 19:45
Сатурн
3 : 1
Спартак-Нальчик
19.07.2010 19 июля 2010 пн 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Сатурн
3
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
10.07.2010 10 июля 2010 сб 15:00
ЦСКА
1 : 1
Сатурн
10.07.2010 10 июля 2010 сб 15:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
1
Сатурн
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:15
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Сатурн
0
Спартак
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
2
Сатурн
1
минуты: 1' - 35' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
64'
65'
64'
65'
64'
65'
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Сатурн
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур