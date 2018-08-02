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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Динияр Билялетдинов
№14
Полузащитник
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Команда
Ритеряй
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 февр. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2013/2014
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
Ритеряй
1 : 1
Партизан
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ритеряй
1
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
Партизан
1 : 0
Ритеряй
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизан
1
Ритеряй
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Иртыш
0 : 1
Ритеряй
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Иртыш
0
Ритеряй
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд