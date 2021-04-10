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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Сергей Рыжиков
№1
Вратарь
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1980 (40) лет
Рост
192
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
18:00
Тамбов
1 : 1
Урал
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
90'
90'
90'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
66'
66'
66'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
Зенит
4 : 1
Тамбов
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
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