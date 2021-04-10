Сергей Рыжиков
№1
Вратарь
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1980 (40) лет
Рост
192
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
Тамбов
1 : 1
Урал
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
90'
90'
90'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
66'
66'
66'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
Зенит
4 : 1
Тамбов
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур