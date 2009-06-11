Матч завершен
Звезда
Серпухов
0:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
10 июня 2009, 23:00 МСК
10.06.2009, 23:00 МСК
среда
Составы