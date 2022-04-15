Зенит - Урал: 15 апреля 2022 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Урал: 15 апреля 2022 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 25 тур

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25 тур

Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5
Урал
1
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1
Зенит
1
14.03.2020 14 марта 2020 сб 16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020 14 марта 2020 сб 16:30
Зенит
7
Урал
1
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
Урал
1
Зенит
3
02.03.2019 02 марта 2019 сб 11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019 02 марта 2019 сб 11:30
Урал
0
Зенит
1
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Зенит
4 : 1
Урал
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Зенит
4
Урал
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Зенит
2 : 1
Урал
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Зенит
2
Урал
1
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:30
Урал
1 : 1
Зенит
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:30
Урал
1
Зенит
1
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Зенит
2 : 0
Урал
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Зенит
2
Урал
0
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 14:00
Урал
0
Зенит
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:30
Зенит
3
Урал
0
26.07.2015 26 июля 2015 вс 13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015 26 июля 2015 вс 13:30
Урал
1
Зенит
4
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
Зенит
3 : 0
Урал
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
Зенит
3
Урал
0
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 16:30
Урал
1 : 2
Зенит
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 16:30
Урал
1
Зенит
2
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 1
Урал
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 19:00
Зенит
2
Урал
1
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
Урал
1
Зенит
2
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Урал
1 : 3
Зенит
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Урал
1
Зенит
3
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Зенит
1 : 0
Урал
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Зенит
1
Урал
0
01.11.1992 01 нояб. 1992 вс -:-
Зенит
1 : 0
Урал
01.11.1992 01 нояб. 1992 вс -:-
Зенит
1
Урал
0
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Урал
1 : 1
Зенит
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Урал
1
Зенит
1

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