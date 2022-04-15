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Зенит VS Урал
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Зенит - Урал: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Урал: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5
Урал
1
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1
Зенит
1
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7
Урал
1
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1
Зенит
3
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
Урал
0
Зенит
1
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:00
Зенит
4 : 1
Урал
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:00
Зенит
4
Урал
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 1
Урал
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Зенит
2
Урал
1
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:30
Урал
1 : 1
Зенит
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:30
Урал
1
Зенит
1
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 0
Урал
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
Зенит
2
Урал
0
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
Урал
0
Зенит
2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
Зенит
3
Урал
0
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1
Зенит
4
07.03.2015
07 марта 2015
сб
19:00
Зенит
3 : 0
Урал
07.03.2015
07 марта 2015
сб
19:00
Зенит
3
Урал
0
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
16:30
Урал
1 : 2
Зенит
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
16:30
Урал
1
Зенит
2
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Урал
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
19:00
Зенит
2
Урал
1
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
Урал
1
Зенит
2
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
Урал
1 : 3
Зенит
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
Урал
1
Зенит
3
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
Зенит
1 : 0
Урал
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
Зенит
1
Урал
0
01.11.1992
01 нояб. 1992
вс
-:-
Зенит
1 : 0
Урал
01.11.1992
01 нояб. 1992
вс
-:-
Зенит
1
Урал
0
27.09.1992
27 сент. 1992
вс
-:-
Урал
1 : 1
Зенит
27.09.1992
27 сент. 1992
вс
-:-
Урал
1
Зенит
1
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