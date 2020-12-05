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Зенит VS Урал
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Зенит - Урал: 01 ноября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Зенит - Урал: 01 ноября 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
1 нояб. 1992, -:- МСК
1.11.1992, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5
Урал
1
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Урал
1
Зенит
1
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7
Урал
1
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
11:30
Урал
1
Зенит
3
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019
02 марта 2019
сб
11:30
Урал
0
Зенит
1
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:00
Зенит
4 : 1
Урал
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
19:00
Зенит
4
Урал
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 1
Урал
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
14:00
Зенит
2
Урал
1
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:30
Урал
1 : 1
Зенит
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:30
Урал
1
Зенит
1
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 0
Урал
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
Зенит
2
Урал
0
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
Урал
0
Зенит
2
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
16:30
Зенит
3
Урал
0
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1
Зенит
4
07.03.2015
07 марта 2015
сб
19:00
Зенит
3 : 0
Урал
07.03.2015
07 марта 2015
сб
19:00
Зенит
3
Урал
0
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
16:30
Урал
1 : 2
Зенит
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
16:30
Урал
1
Зенит
2
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
19:00
Зенит
2 : 1
Урал
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
19:00
Зенит
2
Урал
1
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:00
Урал
1
Зенит
2
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
Урал
1 : 3
Зенит
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
Урал
1
Зенит
3
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
Зенит
1 : 0
Урал
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
Зенит
1
Урал
0
01.11.1992
01 нояб. 1992
вс
-:-
Зенит
1 : 0
Урал
01.11.1992
01 нояб. 1992
вс
-:-
Зенит
1
Урал
0
27.09.1992
27 сент. 1992
вс
-:-
Урал
1 : 1
Зенит
27.09.1992
27 сент. 1992
вс
-:-
Урал
1
Зенит
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
#Игорь Калинин
18 марта, 20:43
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
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#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
#
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04
Дзюба в матче с ЦСКА не забил второй пенальти в РПЛ подряд
17 марта, 21:39
ЦСКА выиграл у «Зенита» один матч из последних 15
17 марта, 17:33