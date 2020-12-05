Зенит - Урал: 01 ноября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0

Зенит - Урал: 01 ноября 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
1 нояб. 1992, -:- МСК
1.11.1992, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
95
Калинин
Игорь Калинин
5
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Мамин
Артем Мамин
15
Кулаков
Денис Кулаков
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
17
Димитров
Николай Димитров
20
Панюков
Андрей Панюков
Запасные
57
Баклов
Олег Баклов
-
19
Поляков
Денис Поляков
-
35
Золотов
Николай Золотов
-
57
Фидлер
Артем Фидлер
-
26
Бавин
Юрий Бавин
-
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
18
Шаболин
Артем Шаболин
-
80
Погребняк
Павел Погребняк
-
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
-
79
Юсупов
Артём Юсупов
-

События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5
Урал
1
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1
Зенит
1
14.03.2020 14 марта 2020 сб 16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020 14 марта 2020 сб 16:30
Зенит
7
Урал
1
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
Урал
1 : 3
Зенит
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 11:30
Урал
1
Зенит
3
02.03.2019 02 марта 2019 сб 11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019 02 марта 2019 сб 11:30
Урал
0
Зенит
1
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Зенит
4 : 1
Урал
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:00
Зенит
4
Урал
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Зенит
2 : 1
Урал
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 14:00
Зенит
2
Урал
1
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:30
Урал
1 : 1
Зенит
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:30
Урал
1
Зенит
1
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Зенит
2 : 0
Урал
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Зенит
2
Урал
0
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 14:00
Урал
0
Зенит
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:30
Зенит
3 : 0
Урал
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 16:30
Зенит
3
Урал
0
26.07.2015 26 июля 2015 вс 13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015 26 июля 2015 вс 13:30
Урал
1
Зенит
4
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
Зенит
3 : 0
Урал
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
Зенит
3
Урал
0
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 16:30
Урал
1 : 2
Зенит
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 16:30
Урал
1
Зенит
2
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 19:00
Зенит
2 : 1
Урал
06.12.2013 06 дек. 2013 пт 19:00
Зенит
2
Урал
1
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
Урал
1 : 2
Зенит
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:00
Урал
1
Зенит
2
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Урал
1 : 3
Зенит
09.08.1996 09 авг. 1996 пт 23:00
Урал
1
Зенит
3
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Зенит
1 : 0
Урал
16.03.1996 16 марта 1996 сб -:-
Зенит
1
Урал
0
01.11.1992 01 нояб. 1992 вс -:-
Зенит
1 : 0
Урал
01.11.1992 01 нояб. 1992 вс -:-
Зенит
1
Урал
0
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Урал
1 : 1
Зенит
27.09.1992 27 сент. 1992 вс -:-
Урал
1
Зенит
1

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