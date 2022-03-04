Зенит - Уфа: 04 марта 2022 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Уфа: 04 марта 2022 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
4 марта 2022, -:- МСК
4.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Уфа
0
Зенит
0
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6
Уфа
0
09.03.2020 09 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
09.03.2020 09 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0
Уфа
0
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1
Зенит
0
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:30
Зенит
2 : 1
Уфа
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:30
Зенит
2
Уфа
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:30
Уфа
0 : 2
Зенит
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 16:30
Уфа
0
Зенит
2
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1 : 2
Зенит
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 16:30
Уфа
1
Зенит
2
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017 18 сент. 2017 пн 20:00
Зенит
3
Уфа
0
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
Зенит
2
Уфа
0
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Уфа
0 : 0
Зенит
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Уфа
0
Зенит
0
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
Зенит
1 : 1
Уфа
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 19:00
Зенит
1
Уфа
1
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 16:00
Уфа
0 : 1
Зенит
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 16:00
Уфа
0
Зенит
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Уфа
1 : 1
Зенит
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Уфа
1
Зенит
1
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Уфа
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 19:00
Зенит
1
Уфа
0

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