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Зенит VS Уфа
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Зенит - Уфа: 04 марта 2022 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Уфа: 04 марта 2022 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
4 марта 2022, -:- МСК
4.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов
Прошлые матчи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Уфа
0
Зенит
0
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6
Уфа
0
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0
Уфа
0
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1
Зенит
0
10.03.2019
10 марта 2019
вс
16:30
Зенит
2 : 1
Уфа
10.03.2019
10 марта 2019
вс
16:30
Зенит
2
Уфа
1
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:30
Уфа
0 : 2
Зенит
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:30
Уфа
0
Зенит
2
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1 : 2
Зенит
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
16:30
Уфа
1
Зенит
2
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3
Уфа
0
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
Зенит
2
Уфа
0
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Уфа
0 : 0
Зенит
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
17:00
Уфа
0
Зенит
0
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Зенит
1 : 1
Уфа
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Зенит
1
Уфа
1
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Зенит
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
16:00
Уфа
0
Зенит
1
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Уфа
1 : 1
Зенит
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Уфа
1
Зенит
1
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Уфа
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
19:00
Зенит
1
Уфа
0
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
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21 июня, 16:55
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10 июня, 21:00
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
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Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
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«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
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Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
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РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
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12 июня, 21:23
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
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Дзюба в третий раз подряд признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком сезона
31 мая, 15:19
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
26 мая, 17:47