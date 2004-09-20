Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
19 сент. 2004, 23:00 МСК
19.09.2004, 23:00 МСК
воскресенье
Составы