Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
4 мая 2001, 23:00 МСК
4.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы