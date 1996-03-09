Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
9 марта 1996, -:- МСК
9.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы