Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
18 сент. 2003, 23:00 МСК
18.09.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы