Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
29 июля 2002, 23:00 МСК
29.07.2002, 23:00 МСК
понедельник
Составы