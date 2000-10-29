Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
28 окт. 2000, 23:00 МСК
28.10.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы