Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
28 марта 1998, -:- МСК
28.03.1998, -:- МСК
суббота
Составы