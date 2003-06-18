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РПЛ
Зенит VS Москва
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Зенит - Москва: 17 июня 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Зенит - Москва: 17 июня 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
17 июня 2003, 23:00 МСК
17.06.2003, 23:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
События
Матч окончен 3:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
Москва
1 : 0
Зенит
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
Москва
1
Зенит
0
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Москва
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1
Москва
0
02.08.2008
02 авг. 2008
сб
15:00
Зенит
2 : 1
Москва
02.08.2008
02 авг. 2008
сб
15:00
Зенит
2
Москва
1
23.03.2008
23 марта 2008
вс
16:00
Москва
0 : 2
Зенит
23.03.2008
23 марта 2008
вс
16:00
Москва
0
Зенит
2
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
14:00
Зенит
1 : 0
Москва
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
14:00
Зенит
1
Москва
0
28.10.2006
28 окт. 2006
сб
23:00
Зенит
1 : 1
Москва
28.10.2006
28 окт. 2006
сб
23:00
Зенит
1
Москва
1
11.07.2006
11 июля 2006
вт
23:00
Москва
0 : 0
Зенит
11.07.2006
11 июля 2006
вт
23:00
Москва
0
Зенит
0
23.10.2005
23 окт. 2005
вс
17:00
Москва
2 : 0
Зенит
23.10.2005
23 окт. 2005
вс
17:00
Москва
2
Зенит
0
19.06.2005
19 июня 2005
вс
19:00
Зенит
2 : 2
Москва
19.06.2005
19 июня 2005
вс
19:00
Зенит
2
Москва
2
08.11.2004
08 нояб. 2004
пн
-:-
Зенит
2 : 3
Москва
08.11.2004
08 нояб. 2004
пн
-:-
Зенит
2
Москва
3
21.03.2004
21 марта 2004
вс
-:-
Москва
1 : 1
Зенит
21.03.2004
21 марта 2004
вс
-:-
Москва
1
Зенит
1
24.07.2003
24 июля 2003
чт
23:00
Москва
0 : 1
Зенит
24.07.2003
24 июля 2003
чт
23:00
Москва
0
Зенит
1
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Зенит
3 : 0
Москва
17.06.2003
17 июня 2003
вт
23:00
Зенит
3
Москва
0
31.08.2002
31 авг. 2002
сб
23:00
Зенит
0 : 0
Москва
31.08.2002
31 авг. 2002
сб
23:00
Зенит
0
Москва
0
07.05.2002
07 мая 2002
вт
23:00
Москва
1 : 2
Зенит
07.05.2002
07 мая 2002
вт
23:00
Москва
1
Зенит
2
17.07.2001
17 июля 2001
вт
23:00
Зенит
4 : 0
Москва
17.07.2001
17 июля 2001
вт
23:00
Зенит
4
Москва
0
31.03.2001
31 марта 2001
сб
23:00
Москва
0 : 2
Зенит
31.03.2001
31 марта 2001
сб
23:00
Москва
0
Зенит
2
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