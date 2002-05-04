Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
3 мая 2002, 23:00 МСК
3.05.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы