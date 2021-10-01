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Зенит VS Сочи
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Зенит - Сочи: 01 октября 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Зенит - Сочи: 01 октября 2021 смотреть онлайн
Сочи
Сочи
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
1 окт. 2021, -:- МСК
1.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Прошлые матчи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
1 : 2
Зенит
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
1
Зенит
2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Зенит
3
Сочи
1
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Зенит
2 : 1
Сочи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Зенит
2
Сочи
1
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0
Зенит
2
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
20:00
Сочи
3 : 2
Зенит
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
20:00
Сочи
3
Зенит
2
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
Сочи
1 : 3
Зенит
13.07.2010
13 июля 2010
вт
18:00
Сочи
1
Зенит
3
Новости
Как газон в Санкт-Петербурге выдержит так много матчей Евро и как его сохраняют. Рассказывает главный агроном стадиона
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14 июня, 13:48
Все про Дзюбу в сборной. Как он троллил Черчесова. Как придумал жест. Почему стал капитаном. Почему остался после того видео
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10 июня, 21:00
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
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#РПЛ
14 мая, 22:30
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
#Россия
11 мая, 16:09
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10 мая, 21:40
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
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РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
В 2021 году Жирков провел за сборную России больше матчей, чем за «Зенит»
12 июня, 21:23
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
«Зенит» выкупил Дмитрия Чистякова у «Ростова»
03 июня, 18:13
Шесть игроков «Зенита» попали в состав России на Евро-2020. Больше, чем из других клубов
02 июня, 10:14
Дзюба в третий раз подряд признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком сезона
31 мая, 15:19
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
Семак признан лучшим тренером РПЛ. Он обошел в голосовании Слуцкого и Черевченко
26 мая, 17:47