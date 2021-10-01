Зенит - Сочи: 01 октября 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
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Зенит - Сочи: 01 октября 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
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10 тур

Россия
1 окт. 2021, -:- МСК
1.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов

Прошлые матчи

11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
1 : 2
Зенит
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
1
Зенит
2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3
Сочи
1
08.07.2020 08 июля 2020 ср 18:00
Зенит
2 : 1
Сочи
08.07.2020 08 июля 2020 ср 18:00
Зенит
2
Сочи
1
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019 21 июля 2019 вс 21:30
Сочи
0
Зенит
2
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 20:00
Сочи
3 : 2
Зенит
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 20:00
Сочи
3
Зенит
2
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Сочи
1 : 3
Зенит
13.07.2010 13 июля 2010 вт 18:00
Сочи
1
Зенит
3

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