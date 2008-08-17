Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
17 авг. 2008, 19:00 МСК
17.08.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы