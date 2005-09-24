Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 сент. 2005, 19:00 МСК
24.09.2005, 19:00 МСК
суббота
Составы