Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
13 июля 1999, 23:00 МСК
13.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы