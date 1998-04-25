Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
24 апр. 1998, 23:00 МСК
24.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы