Зенит - Рубин: 25 февраля 2022 смотреть онлайн

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Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Рубин: 25 февраля 2022 смотреть онлайн

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19 тур

Россия
25 февр. 2022, -:- МСК
25.02.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий

Прошлые матчи

08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2
Зенит
1
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1
Рубин
2
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
1
Зенит
2
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Зенит
5
Рубин
0
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 19:00
Зенит
1
Рубин
2
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018 13 авг. 2018 пн 20:00
Рубин
0
Зенит
1
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Рубин
0
Зенит
0
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017 22 июля 2017 сб 17:30
Зенит
2
Рубин
1
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 14:00
Рубин
0 : 2
Зенит
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 14:00
Рубин
0
Зенит
2
19.09.2016 19 сент. 2016 пн 19:30
Зенит
4 : 1
Рубин
19.09.2016 19 сент. 2016 пн 19:30
Зенит
4
Рубин
1
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Зенит
4 : 2
Рубин
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Зенит
4
Рубин
2
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Рубин
1 : 3
Зенит
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Рубин
1
Зенит
3
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
Зенит
1 : 1
Рубин
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:30
Зенит
1
Рубин
1
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 17:45
Рубин
0 : 1
Зенит
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 17:45
Рубин
0
Зенит
1
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 12:30
Зенит
6 : 2
Рубин
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 12:30
Зенит
6
Рубин
2
21.07.2013 21 июля 2013 вс 12:30
Рубин
2 : 1
Зенит
21.07.2013 21 июля 2013 вс 12:30
Рубин
2
Зенит
1
10.03.2013 10 марта 2013 вс 15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013 10 марта 2013 вс 15:00
Рубин
1
Зенит
0
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 15:00
Зенит
1 : 2
Рубин
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 15:00
Зенит
1
Рубин
2
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Рубин
2 : 2
Зенит
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:30
Рубин
2
Зенит
2
25.03.2012 25 марта 2012 вс 15:15
Зенит
1 : 1
Рубин
25.03.2012 25 марта 2012 вс 15:15
Зенит
1
Рубин
1

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