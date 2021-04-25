Зенит - Ротор: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
-:-

Зенит - Ротор: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Ротор
Волгоград
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-

Прошлые матчи

11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0
Зенит
2
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Ротор
2 : 5
Зенит
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Ротор
2
Зенит
5
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Зенит
3 : 2
Ротор
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Зенит
3
Ротор
2
12.09.2003 12 сент. 2003 пт 23:00
Ротор
1 : 4
Зенит
12.09.2003 12 сент. 2003 пт 23:00
Ротор
1
Зенит
4
03.05.2003 03 мая 2003 сб 23:00
Зенит
0 : 0
Ротор
03.05.2003 03 мая 2003 сб 23:00
Зенит
0
Ротор
0
27.09.2002 27 сент. 2002 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Зенит
27.09.2002 27 сент. 2002 пт 23:00
Ротор
2
Зенит
1
13.03.2002 13 марта 2002 ср -:-
Зенит
1 : 0
Ротор
13.03.2002 13 марта 2002 ср -:-
Зенит
1
Ротор
0
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Зенит
2 : 1
Ротор
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Зенит
2
Ротор
1
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Ротор
0 : 0
Зенит
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Ротор
0
Зенит
0
12.11.2000 12 нояб. 2000 вс -:-
Зенит
3 : 1
Ротор
12.11.2000 12 нояб. 2000 вс -:-
Зенит
3
Ротор
1
25.03.2000 25 марта 2000 сб -:-
Ротор
2 : 0
Зенит
25.03.2000 25 марта 2000 сб -:-
Ротор
2
Зенит
0
13.08.1999 13 авг. 1999 пт 23:00
Ротор
2 : 2
Зенит
13.08.1999 13 авг. 1999 пт 23:00
Ротор
2
Зенит
2
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Зенит
1 : 1
Ротор
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Зенит
1
Ротор
1
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Зенит
0
Ротор
1
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Зенит
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Ротор
2
Зенит
1
01.08.1997 01 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Зенит
01.08.1997 01 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
3
Зенит
0
04.04.1997 04 апр. 1997 пт 23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
04.04.1997 04 апр. 1997 пт 23:00
Зенит
0
Ротор
1
20.09.1996 20 сент. 1996 пт 23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
20.09.1996 20 сент. 1996 пт 23:00
Зенит
0
Ротор
1
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Ротор
1 : 0
Зенит
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Ротор
1
Зенит
0
27.06.1992 27 июня 1992 сб 23:00
Зенит
1 : 1
Ротор
27.06.1992 27 июня 1992 сб 23:00
Зенит
1
Ротор
1

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