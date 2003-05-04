Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
3 мая 2003, 23:00 МСК
3.05.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы