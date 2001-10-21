Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
20 окт. 2001, 23:00 МСК
20.10.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы