Зенит - Ротор: 27 июня 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1

Зенит - Ротор: 27 июня 1992 смотреть онлайн

Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
27 июня 1992, 23:00 МСК
27.06.1992, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов

События

Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0 : 2
Зенит
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 18:00
Ротор
0
Зенит
2
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Ротор
2 : 5
Зенит
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Ротор
2
Зенит
5
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Зенит
3 : 2
Ротор
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Зенит
3
Ротор
2
12.09.2003 12 сент. 2003 пт 23:00
Ротор
1 : 4
Зенит
12.09.2003 12 сент. 2003 пт 23:00
Ротор
1
Зенит
4
03.05.2003 03 мая 2003 сб 23:00
Зенит
0 : 0
Ротор
03.05.2003 03 мая 2003 сб 23:00
Зенит
0
Ротор
0
27.09.2002 27 сент. 2002 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Зенит
27.09.2002 27 сент. 2002 пт 23:00
Ротор
2
Зенит
1
13.03.2002 13 марта 2002 ср -:-
Зенит
1 : 0
Ротор
13.03.2002 13 марта 2002 ср -:-
Зенит
1
Ротор
0
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Зенит
2 : 1
Ротор
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Зенит
2
Ротор
1
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Ротор
0 : 0
Зенит
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Ротор
0
Зенит
0
12.11.2000 12 нояб. 2000 вс -:-
Зенит
3 : 1
Ротор
12.11.2000 12 нояб. 2000 вс -:-
Зенит
3
Ротор
1
25.03.2000 25 марта 2000 сб -:-
Ротор
2 : 0
Зенит
25.03.2000 25 марта 2000 сб -:-
Ротор
2
Зенит
0
13.08.1999 13 авг. 1999 пт 23:00
Ротор
2 : 2
Зенит
13.08.1999 13 авг. 1999 пт 23:00
Ротор
2
Зенит
2
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Зенит
1 : 1
Ротор
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Зенит
1
Ротор
1
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
31.07.1998 31 июля 1998 пт 23:00
Зенит
0
Ротор
1
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Ротор
2 : 1
Зенит
17.04.1998 17 апр. 1998 пт 23:00
Ротор
2
Зенит
1
01.08.1997 01 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
3 : 0
Зенит
01.08.1997 01 авг. 1997 пт 23:00
Ротор
3
Зенит
0
04.04.1997 04 апр. 1997 пт 23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
04.04.1997 04 апр. 1997 пт 23:00
Зенит
0
Ротор
1
20.09.1996 20 сент. 1996 пт 23:00
Зенит
0 : 1
Ротор
20.09.1996 20 сент. 1996 пт 23:00
Зенит
0
Ротор
1
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Ротор
1 : 0
Зенит
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Ротор
1
Зенит
0
27.06.1992 27 июня 1992 сб 23:00
Зенит
1 : 1
Ротор
27.06.1992 27 июня 1992 сб 23:00
Зенит
1
Ротор
1

Новости

Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
# Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04