Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
1 апр. 2006, 23:00 МСК
1.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы