Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
2 нояб. 2002, -:- МСК
2.11.2002, -:- МСК
суббота
Составы