Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
17 марта 2001, -:- МСК
17.03.2001, -:- МСК
суббота
Составы