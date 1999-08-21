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РПЛ
Зенит VS Ростов
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Зенит - Ростов: 20 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:0
Зенит - Ростов: 20 августа 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
20 авг. 1999, 23:00 МСК
20.08.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
28
Чернов
Евгений Чернов
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
19
Байрамян
Хорен Байрамян
17
Норманн
Матиас Норманн
26
Еременко
Роман Еременко
71
Попов
Ивелин Попов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Запасные
46
Попов
Денис Попов
-
88
Рудаков
Максим Рудаков
-
25
Логашов
Арсений Логашов
-
78
Ведерников
Данила Ведерников
-
17
Мамаев
Павел Мамаев
-
11
Ионов
Алексей Ионов
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
47
Долгов
Александр Долгов
-
13
Прошляков
Данила Прошляков
-
События
Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2
Ростов
2
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0
Зенит
2
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1
Зенит
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6
Ростов
1
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Зенит
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1
Зенит
0
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Зенит
2 : 0
Ростов
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
19:00
Зенит
2
Ростов
0
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
19:00
Ростов
3 : 1
Зенит
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
19:00
Ростов
3
Зенит
1
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Ростов
0 : 0
Зенит
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Ростов
0
Зенит
0
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0
Ростов
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Зенит
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
19:00
Ростов
0
Зенит
0
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
19:30
Зенит
3 : 2
Ростов
12.08.2016
12 авг. 2016
пт
19:30
Зенит
3
Ростов
2
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
19:30
Ростов
3
Зенит
0
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
3
Ростов
0
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Зенит
3
Ростов
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:30
Ростов
0 : 5
Зенит
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
13:30
Ростов
0
Зенит
5
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013
22 нояб. 2013
пт
18:00
Зенит
0
Ростов
2
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
Ростов
0
Зенит
4
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:30
Ростов
1 : 1
Зенит
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:30
Ростов
1
Зенит
1
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
18:00
Зенит
2 : 1
Ростов
02.11.2012
02 нояб. 2012
пт
18:00
Зенит
2
Ростов
1
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
Ростов
1
Зенит
3
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