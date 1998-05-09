Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
8 мая 1998, 23:00 МСК
8.05.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы