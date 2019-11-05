Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:2
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Демме 45
Забитцер 63
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
5 нояб. 2019, 20:55 МСК
5.11.2019, 20:55 МСК
вторник
Орель Гринфилд
Орель Гринфилд
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
70
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
4
Осорио
Йордан Осорио
90
19
Смольников
Игорь Смольников
46
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
85
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
18
Жирков
Юрий Жирков
39
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Шатов
Олег Шатов
20
Мак
Роберт Мак
14
Кузяев
Далер Кузяев
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
46
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
61
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
76
31
Демме
Диего Демме
45'
45'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
63'
63'
90
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
26
Ампаду
Итан Ампаду
44
Кампль
Кевин Кампль
8
Айдара
Амаду Айдара
11
Вернер
Тимо Вернер
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья