Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 44
Кержаков 90
2:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 19:00 МСК
24.11.2016, 19:00 МСК
четверг
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
75
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
29
Мак
Роберт Мак
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
44'
44'
66
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
46
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
22
Дзюба
Артем Дзюба
11
Кержаков
Александр Кержаков
90'
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
2
Даса
Эли Даса
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
46
23
Голаса
Эйял Голаса
90
4
Медуньянин
Харис Медуньянин
81
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
90
5
Скарионе
Оскар Скарионе
46
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
51
Бенаюн
Йосси Бенаюн
6
Альберман
Гал Альберман
42
Перец
Дор Перец
24
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
17
Йехезкель
Сагив Йехезкель