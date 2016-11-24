Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 44
Кержаков 90
2:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 19:00 МСК
24.11.2016, 19:00 МСК
четверг
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
75
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
29
Мак
Роберт Мак
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
44'
44'
66
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
46
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
22
Дзюба
Артем Дзюба
11
Кержаков
Александр Кержаков
90'
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
2
Даса
Эли Даса
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
46
23
Голаса
Эйял Голаса
90
4
Медуньянин
Харис Медуньянин
81
40
Игьебор
Носа Игьебор
90
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат
90
5
Скарионе
Оскар Скарионе
46
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
51
Бенаюн
Йосси Бенаюн
6
Альберман
Гал Альберман
42
Перец
Дор Перец
24
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
17
Йехезкель
Сагив Йехезкель