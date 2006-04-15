Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
3:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
14 апр. 2006, 23:00 МСК
14.04.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы