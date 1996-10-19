Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Федор Чалов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Косово
Нидерланды
Бельгия
Англия
Белоруссия
Южная Корея
Непал
Спартак
Ливерпуль
Манчестер Сити
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Бавария
Краснодар
Барселона
Арсенал
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Зенит VS Локомотив НН
Поделиться:
Зенит - Локомотив НН: 18 октября 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
2:0
Зенит - Локомотив НН: 18 октября 1996 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 32 тур
РПЛ,
32 тур
Россия
18 окт. 1996, 23:00 МСК
18.10.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Ловрен
Деян Ловрен
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Барриос
Вильмар Барриос
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Вендел
Вендел
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
-
71
Одоевский
Даниил Одоевский
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
94
Хотулев
Данила Хотулев
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
17
Мостовой
Андрей Мостовой
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
8
Малком
Малком
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 2:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
21.05.2000
21 мая 2000
вс
23:00
Зенит
2 : 0
Локомотив НН
21.05.2000
21 мая 2000
вс
23:00
Зенит
2
Локомотив НН
0
07.04.2000
07 апр. 2000
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 2
Зенит
07.04.2000
07 апр. 2000
пт
23:00
Локомотив НН
1
Зенит
2
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Зенит
1 : 0
Локомотив НН
10.09.1999
10 сент. 1999
пт
23:00
Зенит
1
Локомотив НН
0
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Локомотив НН
1 : 0
Зенит
28.05.1999
28 мая 1999
пт
23:00
Локомотив НН
1
Зенит
0
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Локомотив НН
2 : 2
Зенит
09.11.1997
09 нояб. 1997
вс
-:-
Локомотив НН
2
Зенит
2
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Зенит
1 : 0
Локомотив НН
08.07.1997
08 июля 1997
вт
23:00
Зенит
1
Локомотив НН
0
18.10.1996
18 окт. 1996
пт
23:00
Зенит
2 : 0
Локомотив НН
18.10.1996
18 окт. 1996
пт
23:00
Зенит
2
Локомотив НН
0
05.07.1996
05 июля 1996
пт
23:00
Локомотив НН
2 : 1
Зенит
05.07.1996
05 июля 1996
пт
23:00
Локомотив НН
2
Зенит
1
11.07.1992
11 июля 1992
сб
23:00
Локомотив НН
0 : 0
Зенит
11.07.1992
11 июля 1992
сб
23:00
Локомотив НН
0
Зенит
0
25.04.1992
25 апр. 1992
сб
23:00
Зенит
1 : 1
Локомотив НН
25.04.1992
25 апр. 1992
сб
23:00
Зенит
1
Локомотив НН
1
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
#
Новости матча
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1
Вендел дважды забил ЦСКА. Это его первые голы за «Зенит» после трансфера в октябре
17 марта, 22:15
«Зенит» в большинстве обыграл ЦСКА и оторвался от второго места на семь очков
17 марта, 22:04
Дзюба в матче с ЦСКА не забил второй пенальти в РПЛ подряд
17 марта, 21:39
ЦСКА выиграл у «Зенита» один матч из последних 15
17 марта, 17:33
Прогноз на матч ЦСКА – «Зенит», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч РПЛ
17 марта, 13:41